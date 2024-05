Cassano contro Inzaghi: 'Lo esaltano ma ha vinto uno Scudetto e ne ha persi due'

15 minuti fa

Torna a parlare Antonio Cassano. Lo fa ad un evento a Catania, cui ha partecipato insieme a Lele Adani e Nicola Ventola, e, come al solito, a modo suo, senza peli sulla lingua. Il suo mirino stavolta è puntato su quanti stanno esaltando Simone Inzaghi dopo la vittoria dello Scudetto sulla panchina dell'Inter.



IL PARERE - "Stranamente Simone Inzaghi viene passato come un allenatore stratosferico. Ha vinto uno Scudetto, certo. Per me ne ha anche persi due e gli vanno dati i demeriti. E Inzaghi li ha persi altri con due squadre di gran lunga inferiori", ha detto



DI NUOVO LIVE - L'ex opinionista della Bobo TV, dopo lo scoglimento della vecchia trasmissione, dal prossimo campionato sarà protagonista di un nuovo programma con gli stessi Adani e Ventola. Del nuovo format si sa ben poco, come di dove andrà in onda. Ad oggi, tutto quello che è trapelato è che partirà con l'avvio della Serie A 2024/25.