"La Roma passerà il turno. Ha giocato troppo bene in Inghilterra per uscire. - ha detto Leandro Castan, ex difensore giallorosso, intervistato da Leggo - Però, quando giochi contro le squadre di Premier è sempre molto difficile: di sicuro, però, approccio mentale e intensità nello sviluppo del gioco faranno la differenza. La piazza merita di lottare per traguardi importanti e di vincere. Assenza di Mkhitaryan? Peserà molto, alla squadra servono punti di riferimento".