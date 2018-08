saluta il calcio italiano con un messaggio su Instagram: "È arrivato il giorno del saluto, oggi ho chiuso un contrato dopo 6 anni con la Roma. Sono arrivato qui un ragazzo pieno di sogni: una prima stagione così così ma che me è arrivato il esordio in nazionale brasiliana; una seconda stagione che pensavo di arrivare al sogno più grande, lo scudetto, però un avversario difficile da battere (la Juve); sono andado in vacanza però con il pensiero che la terza stagione era la buona, me sentivo nel migliore momento di mia carriera e ero sicuro, quest'anno vinciamo, ma è arrivato all'improviso un avversario che io non avevo mai sognato di affrontarlo. Solo io e la mia famiglia sappiamo quanto è stata dura questa partita, questo avversario ho vinto e sono più che orgoglioso. Dio, sì, Lui, Dio esiste veramente perché da solo non lo so cosa avrei fatto e per questo ringrazio Dio tutti giorni. Alla Roma piano piano ho perso il mio spazio, ma sarò grato per sempre di tutto. Non sono riuscito a vincere un trofeo con voi, però spero di avere lasciato qualcosa di più importante. NON MOLLARE, non importa quante volte arriverà la sconfitta, delusione, non mollare mai!!! Io ancora non ho mollato e non mollerò mai!!! Vi saluto, continuerò la mia strada, tiferò sempre per la ROMA!!! Il ragazzo pieno di sogni continua il suo camino!!! Dio sta nel controlo di tutto !!! Forza Roma Sempre!!!".