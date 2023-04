Taty Castellanos è uno che vive per il gol. Un 'Lautaro di Spagna' che mette la garra davanti a tutto e ieri ha segnato quattro gol al Real Madrid con la maglia del Girona, in poco più di un'ora. 'FanTATYco' ha titolato oggi il Mundo Deportivo in prima pagina. Copertine tutte per lui e tanti saluti ai Galacticos. Prima di quella serata da sogno l'attaccante classe '98 aveva segnato otto reti da inizio stagione, nel 2021 ha vinto campionato MLS e classifica cannonieri con la maglia del New York FC (22 gol). 60 reti in meno di quattro anni in America, il presente da protagonista in Liga col Girona e un futuro tutto da scrivere.



L'IDEA PALERMO - In caso di promozione in Serie A, ad affacciarsi alla finestra per Castellanos potrebbe essere il Palermo. Da quando hanno cambiato proprietà i rosanero sono entrati a far parte del City Group, una holding che gestisce 11 club tra i quali quelli in cui ha giocato Castellanos: il Torque (Uruguay), il New York FC e il Girona. Tutti trasferimenti 'interni' - gestiti dalla stessa azienda - ai quali potrebbe aggiungersi proprio quello al Palermo. Al momento è soltanto un'ipotesi, ma l'attaccante argentino in passato ha sfiorato più volte l'Italia.



CHI E' CASTELLANOS, IL BOMBER CRESCIUTO NEL BRONX CHE SOGNA L'ITALIA

- Nel 2018 giocava in Uruguay, faceva l'esterno sinistro d'attacco a piede invertito,, in Serie B. Semaforo rosso: l'attaccante ha lo status da extracomunitario e in B non si possono tesserare calciatori senza passaporto europeo.- Così finisce al New York FC, si sposta al centro dell'attacco ed esplode definitivamente. L'intermediario si rifa sotto, consapevole che il giocatore può far bene anche in Italia:. Così finora le porte della Serie A per Castellanos non si sono mai aperte. Ma l'estate è alle porte e davanti ci sono mesi di idee, sondaggi e trattative. Con il New York ha un contratto fino al 2025, ma se il Palermo dovesse decidere di provarci avrebbe una corsia preferenziale.