Quattro gol, alla squadra più vincente del mondo.secondo in campionato, finalista di Coppa del Re e semifinalista di Champions League, non è cosa di tutti i giorni. Perchè nessuno, nella storia, ci era mai riuscito.(con una partita in più del Villarreal), un sogno per un piccolo club che ha come obiettivo quello di difendere la categoria.E invece a questo punto della stagione vuole provarci, anche grazie agli autografi del Taty,squadra del circuito City Group, la holding company fondata dallo sceicco Mansour bin Zayed Al Nahyan che con la Abu Dhabi United Group controlla anche Manchester City e, appunto, Girona. Castellanos è stato parcheggiato nella piccola città a un'ora d'auto da Barcellona, ma lo stadio Montilivi è destinata a essere solo un'altra tappa, di un lungo viaggio verso il successo.L'attaccante di Mendoza, dopo aver incassato a 14 anni il no di River Plate e Lanus, ha iniziato a viaggiare.bocciato in Argentina, ha giocato in Cile con la 'U', in Uruguay con il Montevideo City Torque e soprattutto negli Stati Uniti, con la maglia della parte azzurra di New York, della quale ha scritto la storia., in finale ai rigori contro Portland Timbers, e il titolo Golden Boot.Ma a un certo punto la grande e bella New York, l'amato quartiere di SoHo, i Brooklyn Nets, per i quali fa il tifo, iniziano a stargli stretti. Dopo il fallimento della trattativa con il desiderato River Plate (anche se da piccolo tifava San Lorenzo), arriva l'occasione nella Liga, con il Girona, che potrebbe lasciare a giugno, nonostante un contratto in scadenza nel 2025.Magari contro Lautaro Martinez, insieme a Luis Suarez uno dei suoi modelli.