Il grande calcio internazionale non si ferma nemmeno in questo 25 aprile. Di scena, la 31ª giornata de la Liga. Si comincia alle ore 19.30 con Cadice-Osasuna, sfida dai risvolti opposti per le due società. La formazione di casa vuole allontanare sempre più la zona retrocessione, occupata in questo momento dal Valencia e dalla sua 18ª posizione. Il club di Pamplona, invece, crede ancora nel sogno della qualificazione europea. Un successo gli permetterebbe di avvicinare l’Athletic Bilbao a soli 2 punti.



Alla stessa ora, il Real Madrid sarà ospitato dal Girona. I Blancos di Carlo Ancelotti desiderano prolungare la sfida per il titolo con il Barcellona, attualmente ad una distanza di 11 punti.



Alle 22, chiude questo martedì in Spagna, l’incontro tra Betis e Real Sociedad, incrocio che rischia di risultare decisivo nella lotta alla qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Gli andalusi sono chiamati a portare a casa i 3 punti per non perdere definitivamente il treno per il 4° posto.