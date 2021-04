Intervistato da fcinter1908.it, l'ex portiere dell'Inter, Luca Castellazzi, ha espresso la propria opinione su due portieri che potrebbero fare al caso dell'Inter.



“Musso secondo me ha l’età giusta per fare un salto del genere. Parliamo di un portiere completo e potente, gioca in Italia da tempo ed è sicuramente un profilo molto interessante. Ho grande considerazione anche di Meret, sembra vecchio perché se ne parla da tempo, ma è giovane. Con lui l’Inter farebbe un investimento per un titolare per i prossimi dieci anni. Sta migliorando anche nel gioco con i piedi e questo è un aspetto non di poco conto nel calcio di oggi”.