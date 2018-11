Ai microfoni de "Il Secolo XIX, l'ex preparatore dei portieri dell'Inter, Luciano Castellini, parla di Ionut Radu, portiere di proprietà del Genoa, ma su cui l'Inter può contare un diritto di riscatto morale. Queste le sue parole.



È vero che Radu la stregò subito? Si racconta che dopo un quarto d’ora di provino all’Inter lei gli avrebbe detto: “Vai a casa, fa’ le valigie e torna subito qui, tu resti con noi, non vai più via”.

"Sì, ma per essere precisi, glielo dissi dopo 5 minuti...15 sarebbero stati troppi".



Le bastò così poco?

"Sì e cambiai subito campo, lo portai in uno più nascosto, non volevo che qualcuno lo potesse vedere provando a soffiarcelo. Ragazzi così li noti subito. Radu aveva 16 anni, mi colpì la sua gestualità, l’istinto innato da portiere. Poi ci devi lavorare su per migliorare, ma con un 'prodotto' così, sei già avanti".



Dove può arrivare?

"Molto in alto. Sono di parte ma credo che farà una grande carriera, ha qualità incredibili, sia fisiche che mentali. Tra i pali è velocissimo, ha un rapporto peso-potenza perfetto, per me non deve mettere muscoli. E ha dei piedi formidabili, potrebbe pure segnare le punizioni. E poi è bravissimo a farsi scivolare addosso gli errori. Chiaro, nel percorso di crescita qualche sbaglio lo fa, e lo farà, ma ha un assetto da portiere vero".