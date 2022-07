Samu Castillejo lascia il Milan, dopo quattro stagioni in rossonero, ed è pronto a tornare in Spagna: secondo quanto appreso da Calciomercato.com, è fatta per il trasferimento a Valencia.



VA DA GATTUSO - A un anno dalla naturale scadenza del contratto con il Diavolo (30 giugno 2023), Castillejo ha definito la separazione, questa sera è atteso a Valencia per sostenere domani le visite mediche e mettere nero su bianco l'affare. Nel club spagnolo ritroverà un altro ex milanista, il tecnico Gennaro Gattuso che lo ha allenato nel 2018-19.