Gaetano Castrovilli è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match d'andata di Conference League contro il Braga. Queste sono le sue parole: "Il gol con la Juve mi ha reso felice, anche se annullato. Ma l’ho subito accantonato. Domani è troppo importante"



LA RIABILITAZIONE - ​Per l’infortunio che ho avuto l’aspetto mentale è stato importantissimo. E non ho paura di fare contrasti o entrare in tackle. Il ginocchio lo sento stabile e sono felice per come abbiamo lavorato.



IL MOMENTO DIFFICILE - Stiamo lavorando bene nonostante i risultati. Qualcosa in più la meritavamo. Ma adesso servono i fatti. Accantoniamo tutte le ultime gare e pensiamo solo a domani, una grandissima occasione, noi ci siamo