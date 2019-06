Gaetano Castrovilli, centrocampista di proprietà della Fiorentina, ha rilasciato alcune dichiarazioni a La Nazione in merito al proprio futuro: "In questi due anni (in prestito alla Cremonese, ndr) sono cresciuto sotto ogni punto di vista. Devo ringraziare i miei compagni e la Cremonese, che mi sono sempre stati vicino. Il mio ruolo? Per la prima volta da quando gioco posso dirlo: la mezzala è il mio ruolo. Un maestro come Daniele Croce me lo ha sempre ripetuto: sei una mezzala. E questo sono diventato. Grazie ai suoi consigli sono migliorato molto e adesso mi sento molto più a mio agio. Il futuro? Spero di poter lavorare con la Fiorentina, finalmente. Nelle ultime due estati purtroppo non mi è stata data questa opportunità ma adesso mi sento pronto. Poi qualsiasi cosa succederà sarò sempre in prima fila per dare il massimo. Il finale di stagione viola? Ho seguito tutte le partite: mi ha sorpreso il finale di stagione perché siamo, e parlo in prima persona, una grandissima squadra. Non avevo però alcun dubbio che sarebbe arrivata la salvezza. Se avrei fatto un altro anno in B con la Viola? Tutti sanno quanto sogni di tornare a Firenze. E lo dico senza problemi, avrei chiesto di tornare anche in caso di serie B: non mi importava se per me sarebbe stata la terza volta. Per fortuna tutto ciò non è accaduto".