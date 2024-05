Castrovilli torna al gol dopo quasi un anno: doppio calvario alle spalle, il futuro è un'incognita

aveva già colpito il Verona alla fine del 2021, in un 1-1 al Bentegodi a dicembre dopo il quale difficilmente qualcuno si poteva aspettare laalla quale il talento di Minervino Murge sarebbe andato incontro.. Stagione compromessa, è tornato in campo nelle scorse settimane ma ovviamente la Fiorentina ha affidato il numero 10 a Nico Gonzalez e si è arrangiata senza quello che qualcuno aveva definito un po' frettolosamente l'erede di Antognoni.

Castrovilli; quindi ha vissuto la doppia delusione nelle finali di Coppa Italia e Conference League perse contro Inter e West Ham, e infine ha dovuto masticare amaro per via del mancato trasferimento in Inghilterra, scegliendo il numero 17 per quella che, in assenza di novità sostanziali, dovrebbe essere la sua ultima stagione con la maglia viola., la dedica è dolcissima: al figlio Brando, appena nato dall'amore con l'ex Miss Italia Rachele Risaliti, sposata dopo la vittoria dell'Italia a Euro 2021. E che gol è stato:Non c'erano margini per il rinnovo dial momento della cessione sfumata a inizio agosto scorso, così come. Allo stato attuale delle cose,, ma chissà che un finale di stagione finalmente libero da problemi fisici non possa cambiare clamorosamente le carte in tavola: