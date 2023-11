José Mourinho nell'immediato post-derby pareggiato 0-0 fra la sua Roma e la Lazio ha attaccato lo spagnolo Pedro reo di essere un tuffatore: "Pedro è un giocatore fantastico che poteva anche fare nuoto, si butta in piscina in modo fantastico".



Immediata la replica del compagno di squadra in biancoceleste Cataldi che ha replicato tirando in ballo i titoli vinti dall'ex-Barcellona in carriera: "Mourinho? Parla sempre di titoli… Pedro forse ha vinto qualche titolo in più di lui".



Ma è davvero così? In realtà prendendo il palmares di entrambi il conto di Cataldi è sbagliato perché Pedro ha vinto si tantissimo, ben 25 titoli in carriera considerando anche 3 Champions League, un Mondiale e un Europeo, ma comunque uno in meno rispetto a Mourinho che ha 26 titoli in bacheca.