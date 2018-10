Danilo Cataldi è stato una delle migliori notizie per la Lazio dalla trasferta di Marsiglia. Un quarto d'ora per ritrovare una risorsa a centrocampo: Inzaghi lo ha lanciato nel momento cruciale, quando la Lazio spunta un 3-1 pesantissimo in Francia per la qualificazione al turno successivo di Europa League che si avvicina. Personalità, qualità e un atteggiamento piaciuto molto a tifosi e allenatore; Cataldi è entrato con la testa giusta, riconquistando la fiducia e riprendendosi la 'sua' Lazio.



Inzaghi rilancia un patrimonio biancoceleste, che il ds Tare ha voluto fortemente trattenere in estate perché Cataldi poteva essere una pedina utile e da valorizzare dopo l'ultima, buona annata a Benevento. Scelta precisa quindi, blindarlo e adesso rilanciare un centrocampista che si è ripreso la scena. "Una notte d'Europa fantastica", il suo commento sui social. Aspettando una chance dal primo minuto, meritata in una Lazio che aveva anche bisogno di Danilo Cataldi.