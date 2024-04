Catania-Benevento: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Ultimo turno della regular season: al Massimino di Catania si affrontano campani e siciliani, con obiettivi diversi, ma identica necessità dei tre punti. I giallorossi devono vincere per centrare il 2° posto, sperando in un non successo dell’Avellino. Etnei, invece, già certi di partecipare alla post-season grazie alla vittoria della Coppa Italia Serie C, a patto che si evitino i playout: con tre punti al Massimino, Di Carmine e soci potrebbero finalmente festeggiare il traguardo.

• Partita: Catania-Benevento• Data: sabato 27 aprile 2024• Orario: 18.30• Canale TV: Sky Sport• Streaming: NOW, Sky GoCatania-Benevento sarà visibile in diretta tv su Sky Sport, nonché in diretta streaming su NOW e su Sky Go.

Albertoni, Monaco, Kontek, Celli; Bouah, Zammarini, Quaini, Welbeck, Cicerelli; Di Carmine, Cianci. All. ZeoliPaleari, Berra, Terranova, Pastina; Improta, Pinato, Talia, Nardi, Simonetti; Ferrante, Ciano. All. Auteri