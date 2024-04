Catania ai playoff o ai playout? Tutte le combinazioni nell'ultimo turno di Serie C

Mancano 90 minuti alla fine della regular season deldie ilresta in bilico tra il sogno Serie B attraverso io evitare la retrocessione in Serie D vincendo iI rossazzurri affronteranno nell’ultima gara il, in lotta per il secondo posto e dovranno necessariamente vincere se vorranno evitare i playout.Nel caso in cui non dovesse riuscirci, il destino della squadra etnea non è nelle proprie mani ma delle rivale, anch’esse impegnate nell’ultima sfida del campionato.Il Catania ha conquistato la Coppa Italia di Serie C battendo in finale il Padova, titolo che offre di diritto il pass per i playoff, ma nel caso in cui dovesse finire il campionato nelle posizione che valgono i playout non potrà giocarsi la promozione ma al contrario dovrà difendere la categoria.

L’obiettivo, dunque, è concludere al 14° o 15° posto, evitando i playout e qualificandosi per i playoff.Secondo il regolamento del campionato di Serie C, se la distanza è di almeno nove punti tra 16esimo e 19esimo posto, i playout di queste due posizioni non verrebbero disputati.- Batte il Benevento- Pareggia contro il Benevento e non vincono nè Turris nè Potenza- Perde contro il Benevento, la Turris e il Monterosi non vincono- Ulteriori incastri, a seconda di varie squadre a pari punti: in quel caso bisognerà capire chi sarà appaiato in classifica ed eventualmente usare la differenza reti davanti ai vari pari punti negli scontri diretti

- Perde contro il Benevento e la Turris vince- Pareggio contro il Benevento, la Turris vince e il Potenza pareggia o vince- in caso di playoff, il Catania giocherebbe sabato 11 maggio e martedì 14 maggio- In caso di layout, il Catania giocherebbe giovedì 16 e giovedì 23 maggio 2024.