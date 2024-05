Catania, entusiasmo playoff: 2000 persone all'allenamento a porte aperte

Il Catania si prepara ai playoff di Serie C. Grande entusiasmo nell'allenamento di oggi al Massimino e poi faccia a faccia tra tifosi e calciatori, con un messaggio chiaro: "Combattete per noi. Noi ci crediamo, siamo pronti a lottare e DOVETE farlo anche voi. Senza polemica, ma chi pensa che la promozione sia un traguardo irraggiungibile è bene che rinunci a scendere in campo".

IL COMUNICATO - "Catania Football Club ringrazia tutti i tifosi rossazzurri presenti oggi, al “Massimino”, in occasione dell’allenamento della prima squadra. Il Presidente, i dirigenti, i calciatori, i tecnici, i dipendenti e i collaboratori della società ringraziano i duemila sostenitori sugli spalti per l’iniezione d’entusiasmo e per l’incoraggiamento in vista dei playoff. Bethers e Silvestri, in fase di riatletizzazione, hanno completato i primi test in gruppo. Tra gli indisponibili Peralta, impegnato a bordo campo nello svolgimento di esercizi riabilitativi, e Sturaro, a causa di un risentimento muscolare: le condizioni di quest’ultimo verranno ulteriormente valutate nei prossimi giorni". - "Catania Football Club ringrazia tutti i tifosi rossazzurri presenti oggi, al “Massimino”, in occasione dell’allenamento della prima squadra. Il Presidente, i dirigenti, i calciatori, i tecnici, i dipendenti e i collaboratori della società ringraziano i duemila sostenitori sugli spalti per l’iniezione d’entusiasmo e per l’incoraggiamento in vista dei playoff. Bethers e Silvestri, in fase di riatletizzazione, hanno completato i primi test in gruppo. Tra gli indisponibili Peralta, impegnato a bordo campo nello svolgimento di esercizi riabilitativi, e Sturaro, a causa di un risentimento muscolare: le condizioni di quest’ultimo verranno ulteriormente valutate nei prossimi giorni".