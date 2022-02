Ancora qualche possibilità di evitare il peggio per il Catania Calcio. Il Tribunale ha infatti fissato una nuova asta per la vendita della società etnea con una proroga dell’esercizio provvisorio dal 28 febbraio al 4 marzo prossimo, data in cu avverrà il secondo e ultimo tentativo di vendita della squadra rossazzurra. E’ questa, come si legge su ansa.it, la decisione del Tribunale del capoluogo siciliano dopo che l’asta dello scorso 11 febbraio è stata dichiarata deserta per la mancanza di domande di partecipazione.