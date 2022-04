Nel Catania che sta lottando per un posto nella zona playoff, a rubare l'occhio è Luca Moro, attaccante classe 2001 già bloccato dal Sassuolo per la prossima stagione: 21 gol in 30 partite, alcuni 'dei quali anche grazie alle giocate di Jean Freddi Greco, arrivato a gennaio in prestito dal Vicenza.



L'INDENNIZZO - Centrocampista classe 2001, nella prima stagione da professionista ha totalizzato 3 gol e 5 assist in 32 presenze stagionali. Cresciuto nel settore giovanile della Roma, è stato il giocatore che ha risolto il lungo braccio di ferro tra Roma e Torino per il passaggio di Petrachi in giallorosso: nell'estate 2019 è stato proposto come 'indennizzo', stretta di mano e trasferimento in granata. A crederci veramente però è stato il Catania, che in estate ci ha puntato in prestito dal Pordenone e a gennaio il Vicenza l'ha preso lasciandolo in Sicilia per dare continuità alla sua crescita.



NAZIONALE - Greco è nato ad Antananarivo, isola del Madagascar circondata dall'Oceano Indiano. La sua storia si intreccia con l'Italia quando a tre anni viene adottato da una famiglia romana. Doppio passaporto e maglia azzurra indossata fin da piccolo: 42 presenze e un gol tra Under 17 e Under 19. Qualche giorno fa il debutto in Under 20 contro la Norvegia: più di un'ora nel rombo di centrocampo di Bollini prima di uscire al posto di Oristanio. Bene, promosso. Un'altra spunta su una carriera che sta procedendo senza intoppi. Moro ma non solo, Jean Freddi Greco è l'altro gioiello del Catania.