Pietro Lo Monaco, amministratore delegato del Catania, è stato vittima di un'aggressione mercoledì mattina. Queste le parole dell'ad dei siciliani: "L’unica escoriazione ce l’ho dentro, nel cuore. Sono stato aggredito alle spalle, non so come ho avuto la lucidità di portarli fuori sul ponte. Per venticinque minuti sono stato in balia delle frasi, delle accuse e delle minacce più becere. Io denunce non ne faccio perché non ci sono abituato. Chi ha fatto quella che ha fatto si è firmato, c’erano telecamere e testimoni, è accaduto tutto davanti agli occhi di tutti".