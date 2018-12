Andrea Sottil, allenatore del Catania, parla a Rai Sport dopo il ko in Coppa Italia contro il Sassuolo: "Sì, abbiamo giocato meglio del Sassuolo. Mi dispiace per i ragazzi, hanno giocato bene con grande ordine tattico, aggressività. Peccato per i due gol che si potevano evitare. Siamo stati bravi a recuperarla dopo l'1-0, poi potevamo anche vincerla. Mi è piaciuta la personalità, la capacità di osare. Siamo in buon momento e si è visto. Purtroppo l'unica nota negativa sono le reti subite. Bisognava essere più concentrati, lavorare meglio come reparto sulla seconda rete. Da domani ci dobbiamo catapultare sulla Serie C. Di questa gara dobbiamo prendere il lato positivo. Ora subito testa al Bisceglie. Brodic? E' arrivato in condizioni fisiche precarie, ma adesso sta meglio. Oggi ha giocato tutta la gara. Ha segnato ed è stato bravo anche in fase di non possesso".