Catania, tutto all'ultimo respiro: 360 minuti per accendere il sogno dei playoff verso la Serie B

Una rimonta eccezionale da parte degli uomini di Zeoli che, con passione, sacrificio e volontà, sono riusciti a rimontare lo svantaggio maturato all’Euganeo di Padova all’andata (match terminato 2-1 in favore dei biancoscudati, ndr), evitando la lotteria dei calci di rigore e battendo la formazione di Torrente per 4-2 nella cornice del Massimino, riempita per l’occasione da soli 1500 ragazzi, a causa degli eventi, dei tafferugli creati da una piccola parte del tifo siciliano all’andata.

. Un successo cercato, desiderato e ottenuto grazie a una prestazione di assoluto livello, forse come mai in tutta questa stagione per gli etnei. Il Catania deve ora festeggiare, godersi la serata, per poi. Gli etnei hanno ottenuto il pass per gli spareggi, anche grazie al Padova che, in ogni caso, si è già qualificato tramite il suo percorso in campionato (manca una sola vittoria ai biancoscudati per garantirsi matematicamente il 2° posto nel Girone A).

C’è un però, c’è sempre un però.(in quanto detentrice e vincitrice della Coppa Italia Serie C, posto assegnato di default ogni anno alla formazione che conquista il trofeo),Nonostante la conquista del trofeo garantisca di diritto la partecipazione agli spareggi per la cadetteria, dunque, i playout avrebbero una sorta di “precedenza regolamentare”.

la Virtus Francavilla (vicina alla retrocessione diretta), in trasferta, domenica 7 aprile alle 18.30

(vicina alla retrocessione diretta), in trasferta, domenica 7 aprile alle 18.30 il Messina (che lotta per non farsi risucchiare nella lotta per i playout), in casa, in un infuocato derby, domenica 14 aprile alle 20.45

(che lotta per non farsi risucchiare nella lotta per i playout), in casa, in un infuocato derby, domenica 14 aprile alle 20.45 il Sorrento (che può ancora qualificarsi ai playoff), in trasferta, domenica 21 aprile alle 20

(che può ancora qualificarsi ai playoff), in trasferta, domenica 21 aprile alle 20 e infine il Benevento (che vuole difendere il 2° posto dall’assalto dell’Avellino), al Massimino, sabato 27 aprile alle 18.30

Cosa fare dunque per evitare questo scenario e rendere quasi vana (per quanto mai lo sia il trionfo in una competizione di valore come la Coppa Italia Serie C) la conquista della Coppa? Semplice:(rispettivamente a -2 e -3),. Gli ultimi quattro turni di campionato, che arrivano per i siciliani dopo le due sconfitte contro Giugliano e proprio contro la Turris, vedranno gli etnei affrontare: