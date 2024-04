Catania-Padova 0-1: 3' Bortolussi (P): Albertoni; Castellini, Monaco, Celli; Bouah, Peralta, Quaini, Zammarini, Cicerelli; Cianci, Di Carmine. All. Zeoli: Zanellati; Belli, Perrotta, Delli Carri, Villa; Crisetig, Radrezza; Liguori, Varas, Valente; Bortolussi. All. Torrente: Nicolini di Brescia: 11' Belli (P)l'attaccante approfitta dell'incertezza difensiva del Catania, con Castellini che non riesce a buttare via il pallone dopo la respinta corta di Albertoni. Bortolussi è abile a insaccare alle spalle del portiere, anticipando tutti da posizione ravvicinata

16' - Da una palla persa da Cicerelli, c'è il break del Padova che arriva al tiro con Liguori: la difesa etnea fa muro11' - Intervento in netto ritardo di Belli che si prende il primo cartellino giallo del match6' - Fase difensiva ballerina anche per il Padova che rischia in maniera grossolana sull'inserimento di Bouah con Perrotta che inciampa. Delli Carri viene poi travolto dal Zanellati, ma il pallone finisce in calcio d'angolo3' - GOL DEL PADOVA, HA SEGNATO BORTOLUSSI! Il centravanti approfitta e riesce a insaccare di distanza ravvicinata, dopo l'incertezza difensiva totale del Catania con Castellini che non riesce a buttare via il pallone, in seguito alla respinta di Albertoni

1' - Pronti, via, comincia la finale di ritorno di Coppa Italia Serie C fra Catania e PadovaLa partita decisiva, il momento tanto atteso., in una cornice, tuttavia, a porte chiuse a causa dei tafferugli all'intervallo accaduti all'andata all'Euganeo.Si riparte dal 2-1 in favore della squadra di Torrente, maturato all’andata. Appuntamento fondamentale per le due società: il club siciliano è arrivato per la prima volta nella sua storia all’atto finale di questa competizione e dovrà rimontare lo svantaggio per aggiungere un nuovo trofeo al palmarès, mentre i biancoscudati hanno già trionfato in due precedenti occasioni (1980, 2022).

Ricordiamo che, se al termine della gara di ritorno, il risultato tra le due squadre sarà in parità, si procederà direttamente con i tempi supplementari e, eventualmente, con i calci di rigore.