Dopo la Casertana, anche il Catania annuncia di non aver pagato gli stipendi della squadra alla scadenza del 16 marzo. Intanto commercialista Gianluca Astorina è stato nominato dal Cda il nuovo presidente del club etneo (serie C) al posto di Davide Franco, dimessosi come il consigliere Giuseppe Caruso. Il nuovo vice presidente della società è l'avvocato Ignazio Scuderi. Nel ruolo di amministratore delegato resta Giuseppe Di Natale che da una quarantina di giorni opera al posto del dimissionario Pietro Lo Monaco, mentre era già uscito di scena da tempo l'ex patron Pulvirenti.