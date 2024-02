Catania, un-ex Roma nel mirino da svincolato

Il Catania guarda al mercato degli svincolati per completare la rosa a disposizione di Cristiano Lucarelli e ha messo nel mirino un super-colpo a centrocampo. Secondo il quotidiano La Sicilia lo staff tecnico e dirigenziale del club rossoblu ha avviato contatti con Emanuele Ndoj, centrocampista classe 1996 rimasrto svincolato dopo l'esperienza col Brescia.



Centrocampista offensivo, mezzala d'inserimento, è nato a Catania e ha origini albanesi, ma si è formato nel settore giovanile di Roma e Padova. Fisico importante, si è alternato fra Brescia e Cosenza conun ampio bagaglio di esperienza e presenze, comprese le due di questa stagione. L'11 gennaio la scelta di svincolarsi per trovare una nuova avventura e Catania potrebbe essere la piazza giusta per lui.