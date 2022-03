Dopo essersi sbloccato contro l'Acr Messina nell'ultima gara il centravanti del Catanzaro Pietro Iemmello dalle colonne della Gazzetta dello Sport promette ai tifosi di essere pronto per le gare che conteranno e in particolare per i play off: "Gli spareggi promozione sono una lotteria, non è nemmeno scontato il nostro secondo posto nel girone. La piazza vede i playoff come una sconfitta per le tante volte che li hanno persi, ma credo che fin quando ci si può giocare qualcosa di importante, bisogna essere positivi e trarne il meglio. Un intoppo mi ha rallentato, ma per le sfide che contano sarò pronto. L’intento al mio arrivo era di farlo per i play off".