Caterina, giornalista ed ex moglie di Fulvio, ex difensore di Milan e Inter, attacca, nel corso di Live Non è la D'Urso, Giulia, influencer e modella: "Cinque-sei anni fa mi aveva infastidito il tuo atteggiamento con mio marito. Facevi un programma sportivo con lui. Premetto che mio marito non mi ha dato adito a dubbi su moralità e comportamento. Casualmente guardando il suo cellulare ho visto che tu prendevi appuntamento per la partenza per il giorno dopo con parole come tesoro, amore. Lo invitavi anche ad una festa del compleanno. Quando ho sentito la Gregoraci dire che importunavi Briatore allora ho pensato che hai il vizietto. Hai il vizietto di importunare gli uomini maturi. Gli uomini sposati. Ti do un consiglio, è una roba orribile, non lo fare più, non avvicinarti ad uomini sposati, è una cosa indegna, non si fa. Tu avevi l’età di mia figlia, 21 anni e mi ricordo che mi colpirono le cose che hai scritto".