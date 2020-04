Giornate a casa, perché lì si deve restare. Giornate a casa, da riempire con quello che si vuole: allenamenti in camera, libri da leggere, passeggiata sui social, una corsetta su Calciomercato.com, film e serie tv, da sgranocchiare con gli occhi. Come sempre, vi segnaliamo quello che, per la redazione, vale la pena essere visto OGGI, MARTEDI' 28 APRILE, IN TV. ​



DIGITALE



MUSICA: Un nuovo giorno - Andrea Bocelli LIVE, ore 21.25, Rai Uno - Opera lirica e musica pop: Bocelli protagonista sui palchi del Colosseo, dell'Arena di Verona e del Teatro del Silenzio.



FILM: Finalmente sposi, ore 21.20, Rai Due - Commedia con Enzo Iupparello e Monica Lima. Lui allenatore di una squadra di calcio, lei parrucchiera: dopo il matrimonio partono per la Germania per ripianare i debiti...



FILM: Karol - Un papa rimasto uomo, ore 21.20, Canale 5 - Miniserie dedicata a Giovanni Paolo II, papa dal 1978 al 2005.



SHOW: Le Iene, ore 21.25, Italia 1 - Torna l'appuntamento con le inchieste delle Iene.



SATELLITE



FILM: Rambo: Last Blood, ore 21.15, Sky Cinema 1 - Quinto capitolo della saga con Sylvester Stallone, ambientata in Messico, con Rambo che sfida una banda di criminali implica nel commercio sessuale di ragazze.



FILM: Un figlio di nome Erasmus, ore 21.30, Sky Primafila - Luca e Paolo in una divertente commedia con Ricky Memphis e Daniele Liotti: i quattro amici si recano a Lisbona per il funerale di Amalia, con cui tutti hanno avuto rapporti all'università. Di chi è il figlio della donna?



SHOW: EPCC, ore 21.15, Sky Uno - Torna Alessandro Cattelan: ospiti Federica Brignone, Fabio Fognini e Lella Costa.