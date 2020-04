La pandemia coronavirus sta cambiando il mondo. Calciomercato.com segue in tempo reale i principali aggiornamenti di giornata.Ma Palazzo Chigi ha seguito lo stop degli scienziati.Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di Sanità, ha detto che “inventare un modo diverso di vivere il mare” per non “vanificare lo sforzo” fatto fino ad oggi. Però, aggiunge, “Non credo che dobbiamo essere drastici. Da un lato abbiamo l’esigenza di riappropriarci di alcuni momenti importanti per la nostra sfera esistenziale – ha spiegato rispondendo a una domanda di Lucia Annunziata a Mezz’ora in più su Rai3 – ma dall’altro non possiamo vanificare gli sforzi e i risultati ottenuti”.Numeri positivi invece per la Cina, dove si registrano 11 nuovi casi e nessun decesso per l'undicesimo giorno consecutivo., la città cinese focolaio della pandemia, "è sceso a zero": l'ultimo paziente in condizioni gravi è guarito venerdì 24 aprile. Lo ha detto Mi Feng, un portavoce della Commissione Sanitaria Nazionale della Cina.​Lo ha annunciato il ministero della Salute, precisando che il bilancio dei decessi arriva così a 23.190 (sabato era di 22.902). - In Gran Bretagna i morti per coronavirus hanno superato quota 20mila.I morti da coronavirus a livello globale potrebbero essere il 60% in più di quelli conteggiati ufficialmente. A sostenerlo è un'analisi del Financial Times condotta su 14 Paesi colpiti dalla pandemia, tra cui l'Italia e tutte le principali nazioni europee.Sono 2.898.082 i casi confermati di coronavirus a livello globale, mentre il numero complessivo delle vittime è balzato a 203.025. E' quanto emerge dai dati della Johns Hopkins University.​Matteo Salvini, leader della Lega, commenta sui social il prolumgamento del lockdown: "Lavoratori, imprenditori, artigiani, ristoratori, commercianti, precari, partite Iva e padri di famiglia non possono più aspettare".