In barba alle scaramanzie, ormai anche i tifosi interisti più scettici si stanno convincendo:ed è uno di quelli pesanti.e compagni infatti si cuciranno sul petto ilquello che porterà in doteIl countdown è ormai iniziato eNel suo programma su Rai 2, il nerazzurro Alessandroha ospitato il cantante e compagno di fede, Tananai. I due hanno scelto di fare una mossa 'avventata':Sui social dei due sono comparsi quindi i video del momento in cui hanno deciso di sancire con l'inchiostro sulla loro pelle questa gioia che i propri beniamini gli stanno per dare.

A otto giornate dalla fine del campionato,I nerazzurri sono attesi da due gare cone, con due vittorie ed altrettanti successi dei cugini, potrebbero festeggiare la matematica tra tre gare quando andrà in scena proprio il