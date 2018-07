Edinson Cavani non chiude la porta al Napoli. Anzi, è il Matador in prima persona ad aprire alla possibilità di un ritorno da film. Aprire non significa aver accettato la proposta, ma di certo dare la propria disponibilità a parlare e a trattare. Come scrive il Corriere dello Sport, è questo il contenuto della telefonata andata in scena tra il club azzurro e l'attaccante uruguaiano. Un contatto vero e certificato, ma non per questo un contatto che sa già di firma o di acquisto: perché Edi ha chiarito di essere pronto a valutare un ritorno, fermo restando l'imprescindibile necessità di decurtarsi l'ingaggio evidenziata a più riprese dal presidente De Laurentiis, ma anche che prima bisogna trovare l'accordo economico con il PSG.