Edinson Cavani al Napoli, il sogno di una parte della tifoseria. E non solo. Già, perché Luigi De Laurentiis, primogenito di Aurelio, presidente del Napoli, esce allo scoperto e, al Corriere dello Sport, svela il suo grande sogno. De Laurentiis jr, che segue direttamente la Filmauro e il club partenopeo al fianco del padre, si esprime così: "Da tifoso, a chi non piacerebbe veder tornare Cavani a Napoli. E' stato un grande eroe per noi e ha lasciato alla grandissima la città: dal punto di vista dell'anima e del cuore di tutti quelli che l'hanno amato sarebbe una cosa bella".



SUL MERCATO - "Il mercato dirà cosa accadrà. Noi lavoriamo a testa bassa per il nuovo corso Ancelotti e poi vedremo".