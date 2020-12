Lo scorso 13 novembre Victor Osimhen è stato costretto a fermarsi a causa di una lussazione alla spalla destra con la sua Nigeria. È oramai un mese che Gattuso deve fare a meno del suo centravanti, anche se Mertens non lo sta facendo affatto rimpiangere in quel ruolo, dato che è tornato a segnare e a sfornare assist.



Ma Gattuso ha bisogno della squadra al completo. Osimhen continua ad allenarsi a parte e a svolgere le terapie per curare la spalla. Ma ecco spuntare la data del possibile ritorno in campo: secondo Repubblica, infatti, l'ex Lille potrà rientrare per la sfida contro la Lazio il prossimo 20 dicembre, saltando gli impegni contro Real Sociedad, Sampdoria e Inter.