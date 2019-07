Per l'Inter sarà tutt'altro che semplice arrivare a Cavani. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come l'ingaggio del calciatore rappresenti uno scoglio importante da superare per il club nerazzurro.



“La pista è complicatissima. Perché Cavani deve ancora convincersi a desistere dalla sua idea iniziale, cioè quella di restare a Parigi fino alla scadenza del contratto, ovvero fino al 2020, per poi decidere liberamente la prossima destinazione tra 12 mesi. Secondo punto: l’operazione è complicata perché ha costi elevatissimi, non tanto dal punto di vista del cartellino quanto su quello dell’ingaggio. Cavani a Parigi ha uno stipendio da 10 milioni netti a stagione più premi che lo spingono oltre quota 12. È ovvio che l’Inter possa pensare di convincerlo solo allungando il più possibile la scadenza, magari offrendo come ingaggio una cifra non lontana da quella inizialmente proposta a Lukaku, ovvero 9 milioni bonus compresi. Ma è la scadenza a segnare la differenza. L’Inter ha in testa un triennale. Chissà, magari anche la promessa un domani - ammesso che all’uruguaiano interessi il ragionamento – di favorire un ingaggio in Cina”.