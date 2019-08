Cavani prende tempo e l'Inter non lo aspetta, così Marotta si concentra su Dzeko della Roma. Dopodiché, se Lukaku andrà alla Juve come sembra, i nerazzurri vireranno sul croato Ante Rebic dell’Eintracht Francoforte o sul colombiano Duvan Zapata dell’Atalanta. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, Napoli e Roma non convincono Icardi, deciso a restare a Milano o ad andare alla Juventus come unica alternativa.