Arkadiusz Milik e il Napoli, avanti insieme. Con convinzione totale, perché dalla società filtra un unico messaggio, dai piani alti come dall'area tecnica: la certezza di avere in mano uno dei migliori centravanti in Europa per potenziale, colpi, forza morale dopo i terribili infortuni che hanno martoriato il polacco. Niente che sia stato in grado di fermarlo, Milik si è rimesso in sesto e il Napoli ha saputo aspettarlo: Aurelio De Laurentiis ha dato l'ok a portare in fase avanzata la trattativa per il rinnovo del contratto dell'attaccante, siamo davvero nel vivo. Anche perché al momento non si registrano segnali nuovi sul fronte Cavani, l'idea del club sul fronte attacco è dare priorità alla frma di Arek.



PRESTO L'INTESA - Attualmente a scadenza nel 2021, Milik guadagna circa 2,5 milioni all'anno ma supererà il muro dei 3 milioni fissi d'ingaggio a stagione. Questa l'idea condivisa con il Napoli, i dialoghi tra il ds Giuntoli e l'entourage del polacco ex Ajax sono partiti, c'è tutta l'intenzione di arrivare alle firme per evitare una telenovela e così andare avanti insieme anche in vista della prossima stagione. Con il benestare di Carlo Ancelotti, grandissimo estimatore di Milik e convinto possa esser centrale nel progetto Napoli anche per il futuro. Aspettando la firma, ora il traguardo rinnovo può avvicinarsi, a fuoco lento ma con un'idea ben precisa.