Questa mattina Exor ha ufficializzato la lista di amministratori per il rinnovo del CDA del club che si terrà il prossimo 25 ottobre. Le novità più importanti, come noto, riguardano le assenze sia di Beppe Marotta che di Aldo Mazzia ma. Manca, ancora, il nome del nuovo amministratore delegato del club bianconero sebbene alcuni membri del CDA confermati stamani da Exor siano in lizza per sedersi su quello che fino a sabato scorso è stato il trono di Beppe Marotta.