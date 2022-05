Un retroscena relativo al Consiglio di Amministrazione della Sampdoria in programma questa mattina a Genova alle 10.30 riguarda anche l’ex presidente blucerchiato Massimo Ferrero, rimasto sino a pochi giorni fa agli arresti domiciliari. Secondo Il Secolo XIX infatti il Viperetta avrebbe ventilato l'ipotesi di essere presente a Genova.



Ferrero vorrebbe aggiornamenti sul CdA, e avrebbe anche già sentito telefonicamente i dirigenti e si sarebbe interessato alla cessione. A quale titolo, è tutto da appurare dal momento che l’imprenditore romano è soltanto il padre e lo zio degli azionisti di maggioranza della Samp (Vanessa e Giorgio), quindi non può partecipare alle decisioni della società. Inoltre, la Sampdoria essendo inserita in un trust allo stato attuale non risulta formalmente neppure di proprietà della famiglia Ferrero. Ultimo aspetto, da non sottovalutare: Ferrero risulta interdetto, a seguito delle note vicende che lo hanno coinvolto.