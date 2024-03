Juventus, c’è anche il Milan su Hermoso. Ma attenzione all'insidia dalla Premier

In questa fase della stagione tutte le società valutano le opportunità più ghiotte a parametro zero. L’Inter, ad esempio, si è fatta trovare pronta su Taremi e Zielinski. La Juventus vorrebbe farò lo stesso con Mario Hermoso, centrale difensivo spagnolo in scadenza di contratto a luglio con l’Atletico Madrid, ma non sarà semplice. La partita per il rinnovo con i colchoneros si è riaperta negli ultimi giorni, Simeone non è ancora entrato nell’ordine delle idee di perdere un giocatore che ha dato un contributo significativo alla squadra nel recente passato ma anche in questa stagione.



C’È ANCHE IL MILAN - Come è noto da tempo, il Milan ha tutta l’intenzione di realizzare un colpo per la difesa in estate quando Kjaer lascerà il club per fine contratto. E tra i profili valutati dal club rossonero c’è anche quello di Hermoso: piace molto a Moncada per la sua interpretazione del ruolo. Nei prossimi giorni verranno fatte delle valutazioni più approfondite anche con il board americano perché RedBird sarebbe sempre più orientato a investire su profili più giovani.



ASTON VILLA IN POLE - Le richieste dall’Italia non mancano, con Juventus e Milan interessate, ma oggi è l’Aston Villa in pole in caso di rottura tra Hermoso e l’Atletico Madrid. Emery sì è mosso con largo anticipo ed è intenzionato ad andare fino in fondo. Ma serve tempo e pazienza perché l’intrigo Hermoso ha ancora tante variabili.