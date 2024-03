Juventus, contatto con gli agenti di Hermoso: ecco cosa filtra sul colpo a zero

Lapunta Mario. Il difensore centrale classe 1995 ha preso ancora tempo nei confronti dell’Atletico Madrid rispetto all’offerta per il rinnovo del contratto in scadenza a luglio, dietro questa esitazione sembra esserci il club bianconero. Cristiano Giuntoli he avuto un contatto con i rappresentanti del difensore spagnolo per verificare la fattibilità dell’operazione.: il difensore madrileno è cresciuto tanto in questi due fondamentali grazie al lavoro svolto con Diego Simeone.Sicuramente molto di più rispetto a Kelly del Bornemouth che era stato sondato in inverno senza però arrivare a una fase operativa della trattativa.