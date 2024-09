C'è chi guarda il tabellino e chi guarda Leao: è puntando su di lui che il Milan può competere per lo Scudetto

Redazione Calciomercato

Ma dire che Leao ha giocato un pessimo derby, come sostengono non solo i suoi soliti critici, ma anche molti tifosi del Milan, significa innanzitutto fargli una colpa dei 7 milioni che guadagna e poi limitarsi a guardare il tabellino, senza analizzare la partita.Valutare Leao per il numero diè riduttivo e sbagliato, eppure è. E poi ride sempre, e poi ciondola, e poi non ritorna. E poi, cosa altro? Non è continuo, già.Ovvio che fare gol è importante,A Leao si chiede sempre qualcosa in più e tutto ciò che fa viene sotto dimensionato. Se il Milan attacca più spesso a destra è perché dall’altra parte c’è meno spazio. Se l’Inter nel derby ha spinto solo dal lato di Dimarco e Bastoni è perché l’altra cerniera era bloccata in modo preventivo sul binario forte del Milan.

. Poteva fare di più? Certo, poteva segnare. Ma c’era, ha tirato, ha centrato la porta, trovando nell’occasione uno più bravo di lui, capace di dirgli no. Senza fare paragoni, ché sono diversi i ruoli non solo tattici ma anche i compiti che gli allenatori gli hanno cucito addosso,E non è certo questione di stipendi, visto che il Toro da quest’anno guadagna anche di più.

Leao ha trascinato il Milan nell’anno dello scudetto, vinto sulla base dello schema “palla a Leao”, poi. Un campione può esaltare una squadra ma deve avere uno specchio in cui riflettere il suo valore.Con Fonseca, poco supportato da chi gli sta accanto, evidentemente in avvio di rapporto c’è stata qualche incomprensione, sennò non si sarebbe arrivati alla clamorosa esclusione di Roma contro la Lazio (quello è il fatto clamoroso: non il successivo ammutinamento, che ha finito per oscurarlo). C’è ancora tempo per recuperare, nel rapporto come in classifica e il derby l’ha dimostrato: