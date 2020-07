con tante situazioni da migliorare. Io sono stato chiamato qui per un progetto vincente, per riportare l'Inter alla vittoria. Non si torna a vincere dall'oggi al domani". Parole e musica didopo l'incredibile sconfitta di domenica contro il Bologna che ha definitivamente compromesso il sogno scudetto e complicato il finale di stagione, con l'Atalanta che ora spinge per prendersi la terza piazza occupata dai nerazzurri e mettere nel mirino il secondo posto della Lazio. L'arrivo di Hakimi non può bastare, le richieste sul mercato sono molte e Marotta e Ausilio proveranno ad assecondarle il più possibile, ma Conte- come è nel suo stile di comunicatore/provocatore -del tecnico salentino.: sono questi gli acquisti effettuati nelle ultime due sessioni di mercato e -. Poi, certo, c'è differenza tra colpi di mercato direttamente sponsorizzati o suggeriti - Lukaku, Young, Moses e Sensi - operazioni di mercato già impostate prima del suo arrivo e avallate, come Barella e il rientro di Bastoni, e altre più "subite", come l'arrivo dallo United di Sanchez in luogo di quell'Edin Dzeko che rappresentava la prima scelta per completare il reparto offensivo. Senza dimenticare, ovviamente,per questioni di spogliatoio.a una squadra reduce da due qualificazioni consecutive alla Champions League. Se molti dei protagonisti dell'era Spalletti sono tuttora punti più o meno fermi dell'undici di partenza del suo successore, l'allenatore nerazzurroNessuno chiedeva a Conte di interrompere già nel suo primo anno un dominio della Juve che dura da 8 anni, ma se il ritardo di 13 punti dai bianconeri è stato stato accorciato - per ora - di sole due lunghezze, nonostante un mercato tutt'altro che di secondo piano, la storia del "pacchetto preconfezionato" regge fino ad un certo punto.