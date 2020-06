Sarebbe forzato e ingeneroso ovviamente attribuire al pareggio di mercoledì contro il Sassuolo e alle discutibili scelte di formazione dell'allenatore salentino il deciso calo delle chance scudetto della formazione nerazzurra, ma. Sono 8 ora quelli di distacco dalla capolista Juventus e con entrambi gli scontri diretti persi, la Lazio rimane a +4 nonostante il ko di Bergamo e ad incombere ora è proprio la lanciatissima Atalanta, che ha solo 4 lunghezze in meno.dopo la semifinale di Coppa Italia col Napoli e il match con la Sampdoria. Il tecnico nerazzurro ha risparmiato contemporaneamente De Vrij, Barella, Candreva, Young e Lautaro e ancora una volta ha scelto di bocciare Godin - considerato una causa persa nella difesa a 3 - pur di rilanciare Ranocchia. E' vero, la trasferta di domenica a Parma spaventa, perché la squadra dell'amico D'Aversa ha dimostrato di essere in forma, ma. E soprattutto, con un ritardo in classifica già di 6 punti dalla Juve alla vigilia, ogni occasione andrebbe colta.- E così, dopo aver fallito gli obiettivi Champions League e Coppa Italia,e la sola Europa League da affrontare da agosto in una Final Eight - a partire dalla gara secca col Getafe - ricca di incognite.. E se i primi due punti non sono assolutamente imputabili solo e soltanto a Conte, la partita col Sassuolo rischia di rappresentare un enorme rimpianto nel campionato di Lukaku e compagni e una macchia sulla gestione da parte dell'allenatore.