e nel giro di pochi giorni ha già regalato diversi spunti, spaziando su ogni fronte possibile.. Un'estate frenetica per il presidente del Napoli, sceso in campo in prima persona anche sul fronte dei diritti tv e della trasformazione della Lega in una media company e per la riapertura degli stadi. Ma, come spesso succede, quando è troppo forte il desiderio di essere al centro della scena, può capitare di incorrere in qualche esagerazione.- Non si può considerare esclusivamente sua la responsabilità per un affare ad oggi naufragato, ma è indubbio che sulla telenovela di mercato con protagonistaci sia l'imprinting di De Laurentiis. Cheda quando lui e il suo entourage hanno deciso di non prendere in considerazione alcuna proposta di rinnovo del contratto.per l'ammutinamento della scorsa stagionee che alimentano il rischio di perdere Milik a costo zero. Per non parlare della linea dell'intransigenza su Koulibaly, che senza un'offerta da almeno 70 milioni non può partire ma il cui addio sarebbe necessario anche per sbloccare le ultime trattative in entrata.- Se le scelte di mercato e le strategie di gestione del club sarà più giusto e normale commentarli a trattative concluse,su più fronti.nel mente delle votazioni è una gaffe abbastanza incredibile, oltre che dimostrazione di scarso senso civico, considerando che è stato violato un principio basilare come la par condicio. C'è poi la vicenda, che ci limitiamo a definire grottesca, dellaNon ci avventuriamo a definirli sintomi da Covid, perché non eravamo né a Capri - dove De Laurentiis si trovava prima di partire per Milano - nè con lui in viaggio. Ma è curioso che l'esito del tampone, risultato poi positivo, sia arrivato poche ore dopo la conclusione del vertice alla presenza degli altri. Protagonista sempre e comunque, ma non è detto che sia una cosa di cui vantarsi.