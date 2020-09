L'allenatore nerazzurro, da tempo propenso alla lamentela preventiva,nella capacità di ripetersi di una squadra che è ormai una realtà sempre più consolidata nel nostro calcio e- è partito solo Castagne -in quasi tutti i reparti. O forse è quello che vuol far credere a noi giornalisti...- Poche storie. Se non ci saranno stravolgimenti negli ultimi giorni di mercato,. In difesa è arrivato un elemento di prospettiva comeche, dopo il passaggio a vuoto col Genoa nell'ultimo campionato, può ritrovarsi nella linea a tre di Gasperini; a centrocampo, la partenza di un calciatore duttile come Castagne (subito incisivo a Leicester) è stata colmata dall'arrivo di, mentre a livello centrale il ritorno diriempie la casella lasciata vuota da Tameze, in attesa di un probabile ulteriore puntello.- Ma le notizie più belle arrivano dalla trequarti in su., come dimostra l'interesse manifestato anche dal Milan.per questioni di bilancio. Il presidente Percassi è andato oltre, respingendo i 30 milioni messi sul piatto dalla Juventus per Duvan e regalando a Gasperini un'ulteriore soluzione, l'olandesedal PSV Eindhoven. Considerato addirittura un eccesso dalPerché questo significa ragionare da grande e in grande. Semplice pretattica quella del Gasp o è lui non essere all'altezza di un'Atalanta da scudetto?