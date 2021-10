"Le cose potrebbero andare meglio,: quando cacci Mourinho, Spalletti, Inzaghi e Gasperini un motivo ci sarà...Ci vuole più tatto e invece tu gli parli e l’arbitro nemmeno ti guarda e ti ammonisce. Ci sono troppe espulsioni di allenatori, troppe.". Sinisa Mihajlovic ha parlato e, quando lo fa, raramente si dimostra banale. L'argomento è caldo ed è esploso in maniera fragorosa dopo l'ultimo turno di campionato:- Il designatoresi trova ad affrontare una questione piuttosto delicata, in unLe pressioni crescenti provocate dalla contraddittoria convivenza col VAR ha messo ancora più nel mirino l'operato degli arbitri e il loro numero uno non ha potuto esimersi dall'opporre un atteggiamento iperprotettivo alle continue sollecitazioni e contestazioni dall'esterno. Fin qui tutto giusto e tutto abbastanza normale, ma che la sensibilità dei fischietti possa sfociare, talvolta, in incapacità di sentire le ragioni di giocatori e allenatori è altrettanto chiaro.- Sembra quasi che l'eventualità di alimentare un clima di maggiore pacatezza e serenità non interessi a nessuno, quando invece aiuterebbe tutti quanti a concentrarsi prettamente sugli aspetti tecnici delle rispettive professioni e a lavorare meglio. Perchéo di certe pieghe del regolamento,Serve parlarsi molto di più, ma anche ascoltarsi maggiormente non sarebbe male. E la sensazione, oggi, è che da parte del mondo arbitrale ci vorrebbe uno sforzo più grande.