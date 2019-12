Football is finished. There is no point anymore. #VAR pic.twitter.com/2Q0Gz3P5Gk — Luke Gregory (@LukexGregory) December 29, 2019

Da Norwich a Liverpool, passando per Manchester e le altre piazze della Premier League,presa da quest'anno anche dal football di Sua Maestà, da quello che da più parti viene definito oggi come il più spettacolare al mondo., si è sentito dire a più riprese e da più parti, oppure “Il Var chiaramente e ovviamente non funziona”, come recitava uno striscione esibito a Carrow Road, casa del Norwich, in occasione dell'ultima partita contro il Tottenham di Mourinho.- Colpa dele che soltanto le linee immaginarie tracciate sul monitor - che anche in Inghilterra spiega le eventuali correzioni alle scelte prese dall'arbitro – hanno saputo svelare.: l'urlo dell'ex meteora della Lazio Pedro Neto ricacciato in gol per una posizione non regolare di Jonny che soltanto al microscopio era possibile individuare., che una volta puniva soltanto l'evidenza – doveva esserci luce tra il corpo dell'ultimo difensore e dell'attaccante – mentre oggi basta avere in posizione non lecita, anche per centimetri, una qualsiasi parte del corpo con cui il pallone sia giocabile. Scatenando però lae togliere reti che in un calcio “normale” sarebbero valide.- Perché, in Italia come in qualsiasi paese in cui la nuova tecnologia ha fatto la sua apparizione,, quelle che in maniera lampante arrecavano un danno a chi le subiva ma che, complici protocolli assolutamente folli redatti dai rispettivi vertici arbitrali,. Andando alla ricerca quasi spasmodica del minimo, presunto, errore del direttore di gara per aumentare la suspance e soffiare sul fuoco del dibattito.. Siamo stati catapultati nell'era della moviola in campo, nella quale si correggono- giustamente- le sviste gravi, ma in cui si interviene anche per rilevare le inezie. E se persino gli inventori di questo gioco si ribellano, forse sarebbe il caso di fermarsi a riflettere...