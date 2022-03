La trance agonistica è una brutta bestia, la forte delusione per un risultato negativo può aggiungere altra tossicità ad, il terzo di fila in campionato.O - peggio ancora - si prova a dirottare l’attenzione su altro, su presunti torti arbitrali per non parlare di unChe, ben prima di Maignan e Tomori, si erano macchiati in passato di nefandezze simili anche nei confronti dei vari Lukaku, Kean e Matuidi, solo per citarne alcuni.non solo quello di Cagliari.Una condizione dalla quale il calcio italiano a tutto tondo non riesce ad uscire anche per gli atteggiamenti lassisti delle società di calcio - qualcuno ha per caso udito una presa di posizione ufficiale di condanna da parte del patron del Cagliari Tommaso Giulini, così come dei suoi colleghi di Serie A nel recente passato? - e incredibilmente assenti delle istituzioni politiche, incapaci di consegnare alla legge gli autori di certi misfatti.- E’ abbastanza surreale dedicare giornate di campionato a campagne di sensibilizzazione sul tema del razzismo e consentire allo stesso tempo a certi beceri di continuare ad assistere alle partite senza che vengano presi provvedimenti degni di questo nome in caso di porcherie come quelle di sabato sera. Da qualche parte bisognerà davvero cominciare ad invertire la tendenza, perché sembrerà retorica mae a dichiarare, con un pizzico di coraggio in più e di omertà in meno, che così non si può andare avanti. A Cagliari come da qualsiasi altra parte d’Italia. Cominciando da Mazzarri e Joao Pedro.