per il lievissimo contatto tra Karsdorp e Nico Gonzalez - ha nuovamente posto l'attenzione sul ruolo e sull'utilizzo sempre più cervellotico del VAR. Tanto da indurre: "In un clima di sospetti, dare la possibilità - anche solo una volta o due - alle squadre di rivedere una determinata azione penso sarebbe un segnale di apertura". Una proposta per ora, ma che troverebbe un ampio consenso da parte dei club di Serie A; una proposta che, da regolamento, dovrebbe passare dall'unico organo abilitato a discutere di modifiche regolamentari, l'IFAB. Con tempi tecnici di approvazione che renderebbero impraticabile l'adozione di un nuovo protocollo già a partire dalla prossima stagione. Sempre che sia davvero questa la soluzione a tutti i mali...- Il corto circuito dell'asse Guida-Banti, insieme a quello che ha visto protagonista l'arbitro Marinelli in Venezia-Bologna (un improbabile penalty concesso per il contatto tra Medel e Aramu, confermato nonostante la) hanno certificatoUn concetto quest'ultimo sempre meno chiaro, a fronte di un'interpretazione sempre più larga e discrezionale del protocollo VAR, che con l'introduzione delle review a chiamata alimenterebbe ulteriormente la già esistente situazione di caos generale.e senza un minimo di coerenza; al termine di un campionato in cui- a differenza di quello che avviene in campo internazionale - dare alle due squadre il potere di decidere quando avvalersi della tecnologia rischia soltanto di peggiorare la situazione. Considerazioni che nascono dalle altre parole rilasciate dal presidente della Lega Casini, una sorta di ammonimento per tifosi e addetti ai lavori, ossia cheLa questione è un'altra: serve una classe arbitrale preparata, credibile e coerente, che abbia finalmente la possibilità di condividere - possibilmente in tempo reale - i momenti che precedono le loro decisioni. Un salto culturale clamoroso per un Paese e un calcio come il nostro, ma uno sforzo fondamentale verso la totale traspareza e un trampolino di lancio nel futuro.