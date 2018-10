Un'operazione costruita in maniera estremamente meticolosa per salvaguardare il più possibile i conti di un club sempre su cui l'occhio della Uefa resta vigile, nonostante il raggiungimento degli obiettivi in tema di Fair Play Finanziario., investiti per uno dei giovani attaccanti di maggior prospettiva sbarcati recentemente nella nostra Serie A, ad oggi tutt'altro che un buon affare per la Roma della gestione Pallotta-Monchi.di calcio giocato.- Due mesi e mezzo di assenza complessivi per un giocatore che, al di là di una fragilità fisica conclamata (e non ci riferiamo ovviamente ai problemi di natura cardiaca che hanno stoppato il suo passaggio alla Juventus),dopo aver stupito tutti con la maglia della Sampdoria., vuoi per i numeri collezionati a Roma dal bosniaco e la sua imprescindibilità nel sistema di gioco di Di Francesco, vuoi per. Solo 3 i gol segnati nelle 32 presenze collezionate sin qui, ben 4 le panchine messe a referto, senza entrare in campo, nelle prime 8 giornate di campionato. Numeri decisamente sconfortanti per chi, nella testa dei dirigenti della Roma, avrebbe dovuto essere il dopo Dzeko, considerando il tentativo poi non andato a fine di piazzare l'attuale numero 9 al Chelsea del gennaio scorso.- Di Francesco lo ha prima pungolato, in particolare dopo i disastrosi 21 minuti di Madrid, lo ha più recentemente elogiato esaltandone l'enorme potenziale tecnico a disposizione ma,. Nemmeno un calciatore così giovane e pagato così a caro prezzo. Un problema in più per il tecnico romanista, costretto a spremere oltre ogni ragionevole limite il suo centravanti titolare (già 810 i minuti sommati da inizio stagione da Dzeko), senza una credibile alternativa., quello di insistere su un ragazzo dalle indubbia qualità, ma forse non sufficienti per una piazza così esigente e ambiziosa, o di cercare una sistemazione in prestito per valorizzarlo al meglio e non disperdere un potenziale patrimonio, ad oggi